Angelo Colagrossi | NEL MUTAMENTO IN persoNA

Giovedì 28 settembre alle ore 18, presso la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 e 16 a Roma, verrà inaugurata la mostra "NEL MUTAMENTO IN persoNA", personale dell'artista Angelo Colagrossi.



Angelo Colagrossi torna ad esporre alla galleria Edarcom Europa per presentare le opere frutto delle ricerche più recenti che hanno visto prevalere in molti casi supporti differenti dalla tela. Preziose carte scalfite e dipinte alternando vigorose pennellate a delicate velature: figure ed oggetti, utensili e paesaggi o ancora fondali di solo colore, trame di una visione caotica e veloce della contemporaneità. E ancora i sorprendenti lavori ceramici, profili di donne di terracotta dipinti con smalti dai colori brillanti, l’eleganza e la purezza di tratti femminili di sapore esotico.



In un catalogo di recente pubblicazione, Angelo Colagrossi descrive così l’evoluzione della propria ricerca: “Così la pittura, la mia, è andata strutturandosi secondo una approssimazione, una incertezza propria della instabilità, del continuo movimento. Movimento legato per altro verso alla vita stessa, poiché tutte le cose stabili, definitive, ferme si avvicinano ad un’idea della morte a ciò che possiamo definire in un certo senso concluso. Le forme nella mia pittura non si precisano in una palese compiutezza, sfuggono sia alla dimensione narrativa che alla precisazione descrittiva, le definirei insoddisfatte, approssimative, stampate su uno schermo piatto che non si spinge mai in profondità e le costringe rassegnate ad un qui ed ora, una ribalta temporanea, veloce e via!”.



Nato a Roma nel 1960, Angelo Colagrossi è da sempre considerato uno tra gli artisti più interessanti della propria generazione. Ha esposto in numerose gallerie private e musei pubblici in Italia e all’estero. Tra gli ultimi progetti si ricordano la partecipazione ad un importante manifestazione internazionale ad Hangzhou in Cina nel 2011 e la realizzazione delle grandi opere murali per la collezione permanente del MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Roma a cura di Giorgio De Finis nel 2014.



La mostra “NEL MUTAMENTO IN persoNA” è visibile fino al 14 ottobre ed è inserita tra gli appuntamenti ufficiali della seconda edizione di Rome Art Week dal 9 al 14 ottobre) e della Tredicesima Giornata del Contemporaneo (sabato 14 ottobre) indetta da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Angelo Colagrossi | NEL MUTAMENTO IN persoNA

PERIODO: 28 settembre – 14 ottobre 2017

ORGANIZZAZIONE: Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia, 12

ORARIO: LUN – SAB 10,30/13,00 - 15,30/19,30

INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it