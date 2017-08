Angeli e Salvatori a Lungo il Tevere Roma. Sabato 2 settembre a Lungo il Tevere Roma l'evento "Angeli e Salvatori": dove gli angeli sono le associazioni che si battono giornalmente per la difesa degli animali e i salvatori gli animali che salvano le vite umane.

Un appuntamento al quale interverranno Animal Aid (Pier Paolo Cirillo), Lega Nazionale per la Difesa del Cane (Michele Pezone) , le guardie eco-zoofile Earth (Valentina Coppola), il nucleo Mirò con i cani da soccorso (Francesco Pinna), l' Enpa, Be Positive Factory (Francesca Prinzi ed Enza Tammariello). Presenta Marzia Novelli (YouPet). A sostegno della causa Massimo Wertmuller e Daniela Poggi. Angeli e Salvatori a Lungo il Tevere Roma è in programma il 2 settembre alle ore 22.