La pop art conquista la Capitale. Andy Warhol in mostra a Roma dal 3 ottobre al 3 febbraio 2019. Ad ospitare le opere di uno dei più influenti artisti del XX secolo sarà il Complesso del Vittoriano, Ala Brasini.

Andy Warhol in mostra a Roma

170 in tutto le opere presenti alla mostra che ha l'obiettivo di riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

La mostra di Jackson Pollock

Ma a Roma non solo Andy Warhol. Sempre al Vittoriano spazio all'action painting di Jackson Pollock in esposizione dal 10 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019. Nell’Ala Brasini saranno presenti i pezzi più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York tra cui, oltre a quelli di Jackson Pollock, quelli di Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York che entreranno nella città eterna con tutta l’energia e il carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

La mostra è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia.