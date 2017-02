Andy Warhol's Flowers Party all'Ex Dogana. Diventati icone dell’immaginario collettivo del mondo dell’arte, i Fiori di Andy Warhol sono la risposta degli anni '60 alle ninfee di Monet, ai girasoli di Van Gogh o ai prati fioriti di Klimt. In occasione dell'anniversario della scomparsa, Ex Dogana paga tributo con un evento dedicato a questa coloratissima opera.

ART:

> Warhol's Flowers live animation a cura di Studio EBureau.

> Open live painting (che vi permette di disegnare i vostri fiori fluorescenti sfruttando una superficie virtuale).

MUSIC:

Slow Life x LAST TRACK MUSIC x Ex Dogana Club

Una grande sinergia che prevede il live di S.Moreira (soundcloud.com/smoreira) founder della Slow Life, insieme al dj set di Dj Tree e Laurine, coaduviato da tre freschissime menti dell'house più trippy e colorata, Marcolino Ultrasuoni, Domenico Rosa e Quest della label nostrana LAST TRACK MUSIC.