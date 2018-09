Andy McKee in Concerto al CrossRoads

CrossRoads Live Club e Barley Arts presentano:

Tra i migliori chitarristi acustici al mondo, Andy McKee arriva in Italia per un tour di quattro date tra cui venerdì 28 settembre al Crossroads di Roma. Andy McKee è un artista di livello straordinario, con un’implacabile energia, una grande attenzione per la struttura dei brani e per il contenuto melodico. Capace di catturare sia l’occhio che l’orecchio, McKee trasforma magicamente la sua chitarra in un’orchestra completa tramite l’uso di accordature alterate, tapping, colpi percussivi. Ha raggiunto milioni e milioni di spettatori su YouTube costruendo un successo strepitoso che gli ha permesso di essere annoverato tra gli artisti più unici e influenti di oggi. Le date live del tour di Andy McKee hanno portato il chitarrista in Europa, Asia, Australia e Nord America, incluse tournée con artisti leggendari quali Prince e i Dream Theater.