Andrea Segre all'Infopoint Emergency con "Io sono lì"

Martedì 7 maggio alle 18,30 all'Infopoint di EMERGENCY a Roma (via IV novembre, 157/b) terzo appuntamento della seconda edizione della rassegna cinematografica "D(i)ritti all'immagine" con il film IO SONO LI di Andrea Segre, alla presenza dell’autore e di Michele Iacoviello, Coordinatore cliniche mobili di EMERGENCY.



Il film, che fu presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, è la storia di Shun Li (Zhao Tao), una donna che lavora in un laboratorio tessile della periferia romana per ottenere i documenti e riuscire a far arrivare in Italia suo figlio di 8 anni. All’improvviso viene trasferita a Chioggia per lavorare come barista in un’osteria. Bepi, pescatore di origini slave (Rade Serbedzija), soprannominato dagli amici “il Poeta”, da anni frequenta quella piccola osteria. Il loro incontro è una fuga poetica dalla solitudine, un dialogo silenzioso tra culture diverse, ma non più lontane. È un viaggio nel cuore profondo di una laguna che sa essere madre e culla di identità mai immobili.



Per il secondo anno "D(i)ritti all'immagine” propone un percorso tra 6 documentari e film di finzione per esplorare attraverso le immagini il significato delle frontiere, le opportunità e le difficoltà dell'integrazione, le atrocità delle guerre, le sfide delle migrazioni. I titoli di quest’anno sono "Sacco e Vanzetti" di Giuliano Montaldo, "La linea sottile" di Nina Mimica e Paola Sangiovanni, "Io sono Li" di Andrea Segre, "Materia oscura" di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, "Sponde" di Irene Dionisio e "Nuovomondo" di Emanuele Crialese.



Realizzata con il sostegno di Rai Cinema, la rassegna propone la proiezione di ogni film - a ingresso gratuito - a partire dalle 18.30, seguita dall'incontro con i suoi autori e/o protagonisti e con un operatore di Emergency che ha affrontato sul campo, attraverso il suo lavoro quotidiano, le situazioni descritte nelle opere.



La rassegna è realizzata con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità fra i popoli”.



EMERGENCY

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato 10 milioni di persone, una ogni due minuti.

EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.



Gli infopoint di EMERGENCY sono spazi aperti a tutti, luoghi di incontro che ospitano eventi culturali, punti di riferimento per i sostenitori e per chiunque voglia informarsi sulle attività dell'organizzazione.