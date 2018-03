Andrea Santaniello Quartet in concerto al Charity Cafè

Venerdì 23 marzo il jazz è ancora una volta di scena nel rione Monti di Roma con il quartetto di Andrea Santaniello che salirà sul palcoscenico del Charity Café di via Panisperna. Il sax baritono sarà alla testa di una formazione di grande livello completata da Gianluca Figliola alla chitarra, Vincenzo Florio al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.



La band in questa serata omaggerà i grandi sax baritonisti della storia come Sergie Chaloff, Pepper Addams e Gerry Mulligan, riproponendo brani e rivisitazioni di standard americani eseguiti dai grandi artisti appena citati. Oltre a questo non mancheranno composizioni originali e arrangiamenti accurati senza esulare da un ben saldo il linguaggio jazzistico.



Venerdì 23 marzo

ANDREA SANTANIELLO QUARTET

Inizio concerto ore 22:00,

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Andrea Santaniello, Sax Baritoni

Gianluca Figliola, Chitarra

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Andrea Nunzi, Batteria