Andrea Santaniello feat. Menci, Florio, Nunzi in concerto al Charity Café

Venerdì 8 febbraio il jazz torna ancora una volta in scena presso il Charity Café con il quartetto capitanato da Andrea Santaniello al Sax baritono completato da Nico Menci al pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. Attraverso questo incontro i quattro musicisti omaggiano sicuramente il periodo degli anni 50 del jazz, spaziando tra i temi del be-bop alle canzoni dei musical di Broadway (i cosiddetti standard) prendendo come riferimento i grandi artisti jazz dell’epoca.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-up

Andrea Santaniello, Sax Baritono

Nico Menci, Piano

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Andrea Nunzi, Batteria