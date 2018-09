I quartieri di Roma ed altre storie…Andrea Rivera al Teatro degli Audaci

Prende il via la stagione al Teatro degli Audaci, lo stabile del III Municipio di Roma, con uno degli spettacoli più divertenti del momento “I quartieri di Roma ed altre storie…” scritto ed interpretato da Andrea Rivera in scena dal 4 al 14 ottobre 2018!



I quartieri di Roma ed altre storie è uno spettacolo di teatro - canzone incentrato su Roma e sulle sue mille sfaccettature: dal Re di Roma al problema delle buche, dalla storia all’attualità, tutto è spunto per stimolare un pensiero nel pubblico, seppur tra una risata e l’altra.



“Un giorno nei Giardinetti, ho visto una Donna Olimpia…co du Boccea cosi’! La classica Romanina non certo la Pisana”… inizia così il viaggio-omaggio a Roma e ai suoi personaggi di ieri, tra re ed imperatori “Anco m’Arzio e me ritrovo un Nerone nel letto”. Ritroviamo anche la plebe “cal-pestata” come è accaduto a Giorgiana Masi e a Stefano Cucchi.



Ormai con tutte le buche che ha si canta Roma “Capocciata” ma sarà sempre una Caput mundi, si vendono persino contraccettivi anche in Vaticano, ma solo se parli in latino! Per i giovani c’è il “carpe diem” per gli anziani il “requiem” per i miopi “urbi et orbi”.



“Il mio biglietto costa 16 euro l’entrata…3.500 l’uscita! Infatti la gente resta volentieri con me a parlare dopo lo spettacolo!”



I teatri di periferia e i cine..mah, sostituiti dalle urla Romamericane “Bingo”, sono l’unica forma di lotta contro la distruzione dell’impero Romano d’accidente! “Veni, vidi, viCina! Tutto il resto……arRivera’”!



Ma Andrea Rivera oltre a far sorridere e ridere tanto è conosciuto per la capacità di affrontare numerosi temi sociali come la mancanza di lavoro, la sanità, il dilagante razzismo e l’intolleranza che si vive nel nostro paese e non solo.



Sarà uno spettacolo, ironico, unico nel suo genere, ma soprattutto un’occasione per ridere assieme di noi stessi e per combattere la paura degli altri, dove il noto attore e cantautore ogni sera improvviserà brani diversi “la scaletta – afferma Andrea Rivera – è l’unico mezzo per salire che non rispetto!”



Ma senza dare troppe anticipazioni vi invitiamo il 4 ottobre alle ore 21:00 presso lo stabile del Comune di Roma, sito in via Giuseppe De Santis, 29 ad assistere ad uno spettacolo che farà ridere tanto, ma allo stesso tempo riflettere!











Link utili



http://www.teatrodegliaudaci.it/







Tutte le sere ore 21:00 – domenica ore 18:00 – lunedì, martedì e mercoledì riposo

Orari botteghino: dal lunedì al sabato 10 – 13:30 / 16:00 – 20:00; domenica: 16:00 -18:00.

Costo dei Biglietti: intero € 28 -/ € 16,00 – ridotto € 13,00

(più € 2,00 di prenotazione e prevendita)