Ho Risorto! Lo spettacolo di Andrea Rivera all'Ombra del Colosseo

Domenica 27 agosto alle ore 21.45, ancora una prima volta sul palco di All'Ombra del Colosseo: Andrea Rivera presenta "Ho risorto!".

“Ho risorto!” è uno spettacolo che ogni sera va in una direzione diversa poiché, nelle intenzioni dell’autore, salire sul palco ogni sera non deve essere come timbrare il cartellino.

“Ho risorto!” forse non è neanche uno spettacolo, ma una forma di comunicazione improvvisata prima con me stesso e poi, forse, con il pubblico; non sempre seguo una scaletta predefinita, che c’è, ma non sempre rispetto - dichiara Rivera.

Ho risorto! sbeffeggia i meccanismi di manipolazione mediatica e sceglie di raccogliere le pulsioni sociali che provengono dalla strada. L’attore stimola il pubblico a riflettere sulla quotidianità, amplificando le notizie che molti giornali relegano nei box laterali o a fondo pagina.

Per sintonizzarsi con le emozioni della gente comune, Rivera si serve del dialetto romanesco, ideando nuovi termini e rivisitando la sintassi, con i suoi immancabili giochi di parole.

“Ho risorto!” è uno spettacolo dal titolo mistico e ambiguo: a Roma, infatti, significa che “ho risolto”. È la sua resurrezione da un periodo non facile dopo il viaggio nel mondo della televisione, per un artista che ha sempre comunicato meglio per la strada che in tv.

Nello spettacolo, inoltre, musica e video rivestono un ruolo centrale; le chitarre di Matteo D’Incà accompagnano l’attore mentre dà voce ai suoi testi e agli stornelli.