Andrea Rivera dal vivo: i quartieri di Roma e altre storie

Attore, cantautore, intervistatore e anche citofonista. Quello di Andrea Rivera è il profilo di uno degli artisti più imprevedibili e divertenti in circolazione. Conosciuto per le sue originali incursioni televisive nelle trasmissioni di Serena Dandini "Parla con me" e "The Show Must Go Off", tra interviste citofoniche e interviste doppie, è molto noto come animatore delle notti trasteverine in numerosi locali e per le strade, dove si è esibito come chitarrista, cercando un nuovo modo di comunicare basato sulle tecniche degli artisti di strada e del teatro canzone.

Nello show, a suo modo, irriverente e ironico, narra i quartieri di Roma e altre storie.