Andrea Ra live a Le Mura

Reduce da una lunga tournée con Fabrizio Moro e premiato recentemente al MEI come Miglior Bassista Italiano Alternative 2017, Andrea Ra sarà in concerto presso il Le Mura per una serata all’insegna del rock puro.

L’appuntamento è venerdì 12 gennaio per un concerto elettrico in cui il bassista e cantautore romano suonerà molti brani tratti dal suo storico repertorio e altri che andranno a comporre il suo nuovo album di prossima pubblicazione. Ad accompagnarlo in questa avventura Giacomo Anselmi alla chitarra e James Rio alla batteria con una formazione rigorosamente in power trio che non tradisce l’essenza del bassista e cantante romano. Un suono aggressivo, una ricerca continua hanno fatto di Andrea Ra un musicista di grande livello e uno dei bassisti elettrici più quotati a livello nazionale.

Eccentrico, virtuoso, conosciuto anche come il "Cane sciolto del Rock" (Liberazione 2008) e il "Les Claypool Italiano" (Rocksound 2002): sono solo alcune delle definizioni utilizzate da molti addetti ai lavori nelle riviste specializzate e dai suoi fan in questi ultimi quindici anni per descrivere il talento del bassista e cantautore rock Andrea Ra. Cresciuto sin dal 1994 nello storico Locale di Vicolo del Fico a Roma da cui sono usciti i vari Daniele Silvestri, Max Gazze', Niccolo Fabi, Tiromancino, Riccardo Sinigallia e tanti altri. Dal 1993 in poi dopo 4 album col power trio “Atto terzo”, innumerevoli collaborazioni, concerti e session in questi anni come bassista di molti artisti del panorama musicale italiano (tra cui Giuliodorme, Daniele Groff, Diaframma, Piotta, Fabrizio Moro), si mette in proprio dando vita al suo attuale progetto solista esordendo nel 2002 con “Scaccomatto” (concept album ispirato al Settimo Sigillo di Bergman) pubblicato dalla Mescal, l'allora etichetta dei Subsonica, Afterhours e Bluvertigo. Un disco senza troppe regole e compromessi che in breve tempo ha riscosso un ottimo successo di critica e pubblico.

Nel 2007 viene pubblicato “Le bighe sono pronte” un disco molto potente registrato dal vivo, che racchiude tutta l’energia e la carica dei suoi live. Ad Ottobre del 2011 arriva “Nessun riferimento” anticipato dal singolo “Insieme al vento” presentato in esclusiva su Rolling Stone e per più di due mesi tra i brani più trasmessi nel circuito dalle radio indipendenti. “Nessun riferimento” è stato il secondo album più venduto nel 2011 sul sito del distributore discografico Audioglobe ed ha riscosso anche consenso da parte di critica e siti specializzati.