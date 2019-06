Andrea Motis alla Casa del Jazz

Se il mondo del jazz non fosse così dannatamente lento nel riconoscere il talento, nel 2017 sarebbe bastata l’uscita di “Emotional Dance”, il suo primo disco da leader a proiettare Andrea Motis nella stratosfera.

Il grande Quincy Jones aveva visto giusto quando l’aveva invitata, non ancora diciassettenne, sul palco del Barcelona Festival. Oggi i suoi estimatori sono ben più numerosi degli happy few di un tempo e il suo nuovo disco “Do Outro Lado Do Azul” è qui a dimostrare che Andrea Motis è una stella luminosa del jazz contemporaneo: ascoltarla è come aprire una finestra sulla primavera.

Andrea Motis sarà alla Casa del Jazz, nell'ambito di Summertime 2019 - la rassegna dell'estate a Villa Osio - il prossimo 2 luglio.