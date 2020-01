Andrea Gentili e gli Inverso in concerto al Quid

Giovedì 23 gennaio, Andrea Gentili e gli Inverso si esibiranno, alternandosi, sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



Doppia esibizione come di consueto al Quid Live Studio, la rubrica che porta la musica inedita sul palco del noto locale di “live music” di Roma, il primo atto è dedicato ad Andrea Gentili, e alla personale presentazione, in chiave prettamente acustica, del suo ultimo disco “#Poparticolare”.



Chitarrista e compositore, con più di vent’anni di esperienza dal vivo alle spalle, Andrea rappresenta uno degli artisti più interessanti e versatili dell'odierna scena musicale, attivo come chitarrista elettrico e acustico sul versante live in ambiti prettamente jazz fusion con gli Airport Passengers e Jayl Band, come cantautore con il quintetto a suo nome e come compositore in ambito teatrale e autorale.



Il secondo atto è invece affidato alla band Inverso e al loro sound dalle tante contaminazioni musicali, tra il pop, il folk e lo swing. Con più di cento concerti all’attivo e quattro album pubblicati presentano il meglio del loro repertorio sul palco del noto locale romano.



Gli Inverso sono: Carlo Picone (chitarra e piano), Vincenzo Picone (basso), Anna Russo (violoncello), Vincenzo Citriniti (sax) e Emmanuele Di Pace (Batteria).