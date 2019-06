Andrea Delogu a Letture d'Estate

L’autrice Andrea Delogu incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo libro, Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica, Rai Libri, insieme a Francesco Montanari e Corrado Nuzzo.



Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Racconta questa parte della propria esistenza nel romanzo La collina (2014), scritto insieme ad Andrea Cedrola, edito da Fandango Libri. Oggi la sentiamo tutti i giorni in diretta radiofonica su Rai Radio 2.



Di cosa parla? Che cosa significa non riuscire a leggere qualcosa di scritto, anche la frase più semplice e comune? Come ci si sente quando le parole sembrano soltanto segni indecifrabili e oscuri? E cosa si prova a restare sempre indietro rispetto agli altri? Questo libro è insieme testimonianza e terapia, è la storia di un percorso e di tutte le tappe che lo hanno contrassegnato. Andrea Delogu racconta con vivace intelligenza e profonda sincerità la sua vita di dislessica in un Paese dove questo disturbo è ancora sconosciuto a molti. Le maestre non sempre comprensive, la preoccupazione di una mamma che prova a capirla, l’approccio a Internet e alle sue risposte. “Le discese ardite e le risalite” di una vita né più facile né più difficile delle altre ma, semplicemente, diversa.