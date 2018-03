Andrea De Rosa e Lucia Rossi In PSICOMICO REvolution

Adesso tutto è cambiato. E nulla sarà più come prima.

Dopo il successo della presentazione dello scorso anno alla Sala Umberto torna una nuova data romana di “PSICOMICO REVOLUTION” mercoledì 4 aprile al Teatro Testaccio. Ogni tanto può capitare anche ad un attore comico cinico e pungente di volersi mettere a nudo sotto gli occhi di uno “strizzacervelli”.

E già, perché l’unico modo per arrivare a delle risposte grazie all’aiuto di una persona, è “entrare in empatia”, quindi “rendersi vulnerabili”. E non è detto che questo valga solo per il paziente…

Lucia è una psicologa depressa: il suo matrimonio, dopo sette anni è giunto al capolinea. È completamente abbandonata all’apatia e non riesce a trarre benefici dalla sua situazione personale.

Il suo paziente di oggi è Andrea, un attore comico, incazzato col suo Paese e deluso dal suo lavoro, che ha già fatto il biglietto per Londra. Lì farà un altro mestiere e cambierà vita, almeno spera.

Andrea non ha nessuna intenzione di farsi psicanalizzare, vuole solo sfogarsi di tutto ciò che lo circonda e che non riconosce più.

Lucia finge di assecondare il paziente in questa sua bizzarra impostazione, ma appena quest’ultimo nomina la parola “Rivoluzione”, lei prende la palla al balzo e mette le cose in chiaro: «l’unica “Rivoluzione” possibile è quella personale».

A questo punto il paziente è costretto a parlare un po’ di sé. E ascoltandolo, Lucia sente di avere qualcosa in comune con lui. Ma ovviamente non fa trasparire nulla. Anche perché c’è un’informazione che è stata omessa e che potrebbe rimettere tutto in discussione…

I protagonisti dello spettacolo sono due eccezionali attori ANDREA DE ROSA (Notte prima degli esami, Amore Bugie & Calcetto, Rocco Schiavone 2) e LUCIA ROSSI (Distretto di Polizia 8, R.I.S. Roma 2 e 3) per la prima volta insieme su un palco in un dialogo esilarante e allo stesso tempo introspettivo, firmato e diretto dallo stesso De Rosa.



DISEGNO LUCI: LUCA GAETA

TESTO E REGIA: ANDREA DE ROSA

FONICO E TECNICO DELLE LUCI: SIMONE CHINA



TEATRO TESTACCIO

Via Romolo Gessi 8

00153 Roma



UNICA SERATA mercoledì 4 aprile 2018

Info e prenotazioni 06/5755482