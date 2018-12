Andrea Candela Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 21 dicembre il jazz è ancora una volta in scena al Charity Café di via Panisperna con Andrea Candela Trio, formazione completata dal Francesco Puglisi al contrabbasso e Adam Pache alla batteria. La band capitanata da Andrea Candela pianista Lucano ma di adozione romana, propone un repertorio, con un approccio fresco ed omogeneo, di brani originali, standard rivisitati e alcune composizioni di Mulgrew Miller, Sam Rivers, Hancock e Shorter. Un concerto che affronta la tradizione jazzistica con le idee chiare ma con un approccio ed un sound che punta verso sonorità più moderne ed attuali.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info 06.47825881



Line-up

Andrea Candela, Piano

Francesco Puglisi, Contrabbasso

Adam Pache, Batteria