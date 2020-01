Andrea Camerini & Theo Allegretti in concerto al Big Star

ANDREA CAMERINI & THEO ALLEGRETTI

in concerto

Venerdì 7 Febbraio ore 21:00

Big Star, Via Goffredo Mameli 25 Roma, Zona Trastevere

INFO: 06.5812479



Andrea Camerini – voce, flauto traverso, harmonium, percussioni

Theo Allegretti - pianoforte, voce



Andrea Camerini, cantante e ricercatore vocale tra Oriente e Occidente, cantante del gruppo rock–folk-world Nuove Tribù Zulu, incontra Theo Allegretti, eclettico pianista, compositore e improvvisatore dalle sonorità suggestive ed evocative.

L’intesa e la collaborazione tra Andrea e Theo, scaturiscono dalla visione comune e la voglia di elaborare e fondere diversi generi nell’arrangiamento, ricercando risonanze e vibrazioni in grado di convergere in una via sonora dove world, ambient-jazz, rock e canzone d'autore si fondono in composizioni originali che presto vedranno luce con un album di esordio.



Andrea Camerini

Cantante, compositore, autore, ricercatore

Co-fondatore delle Nuove Tribù Zulu, storica band della scena folk - rock italiana, sperimenta dai primi anni novanta la contaminazione tra i generi, dal jazz al rock, dal folk alla world music, attraversando le più diverse sonorità della musica popolare, dal mediterraneo al medio-oriente, da quella dei balcani all’incontro con la musica classica e folk dell’India.

Ha studiato canto a Roma con la Maestra Fabrizia Barresi e flauto traverso con il Maestro Elvio Ghigliordini.

Nel 2010 a Pondicherry, nell’India del Sud, intraprende lo studio della musica classica vocale “Carnatic” studiando con la Maestra Shobha Raghavan e di tecniche di Yoga del suono e Mantra Yoga con il Dott. Sampadananda Mishra, direttore del dipartimento di sanscrito presso la Sri Aurobindo Society.Fa della voce e delle sue possibilità espressive come strumento di crescita interiore e scoperta di sé, il centro della sua ricerca che ha chiamato “Ipercanto Vibrazionale”, organizzando seminari, incontri e workshop di tecniche/pratiche vocali, Mantra Yoga e Carnatic presso scuole di musica, yoga e centri olistici, seminari, incontri e workshop di tecniche/pratiche vocali, Mantra Yoga e Carnatic.

Nel 2003 riceve il Premio Lunezia, menzione speciale per il valore letterario dei testi dell’album L’Unione dei Mondi delle Nuove Tribù Zulu, edito e prodotto da Rai Trade.

Nel 2007 inizia il progetto “Il Sogno, suoni e visioni di amore e lotta” che vede l’uscita di un suo libro di poesie inedite con cd allegato edito da Editrice Zona e presentato in anteprima a Torino alla Fiera Internazionale del Libro.

Dal 2007 al 2010 lavora tra India e Italia al progetto NOW Nomadic Orchestra of the World come direttore artistico per conto di Chinh India a Delhi. L’obiettivo è creare un ponte artistico e culturale tra occidente e oriente con i musicisti folk del Rajastan nell’India del Nord, per portare un messaggio di pace e di incontro tra i popoli attraverso la musica.

Nel 2009 il progetto NOW è in Italia con il Caravan Tour, ospite dei maggiori festival di musica etnica della penisola come Roma Incontra il Mondo, Sconfinando Festival , Itinerari Folk.

Nello stesso anno, “NOW” riceve il Premio Suoni di Confine di Amnesty International per la migliore attività live di integrazione culturale, nell’ambito del MEI, il meeting delle etichette indipendenti che si svolge a Faenza.

Discografia

The First of The Cyclone Men – Klang Records/ Cyclone, 1989 Cyclonic Zone – Klang Records/Cyclone

Pasto Crudo – Banda Bonnot/Cyclone

Sulla Strada – Il Manifesto/Nuove Tribù Zulu, 2000

L’Unione dei Mondi – Rai Trade/Nuove Tribù Zulu, 2003

Gente del Cielo – Nuove Tribù Zulu/Moletto/Venus, 2007

Il Sogno. Suoni e Visioni d’Amore e Lotta - Editrice Zona/Il Sogno, 2007

27 Secondi (singolo) – Nuove Tribù Zulu/Rai Com, 2010

Banjara! NOW – Nuove Tribù Zulu & Gypsies from Rajasthan – Materiali Sonori/Nuove Tribù Zulu, 2012.

Diario Nomade, le Tracce Italiane – NOW, Nuove Tribù Zulu & Gypsies from Rajastan – Materiali Sonori/Nuove Tribù Zulu, 2014

Namasté Om Shanti EP – Filibusta Records/ Nuove Tribù Zulu, 2016

Bella Ciao (singolo) – Nuove Tribù Zulu/Own Air 2018

Rosa e Fuoco - Nuove Tribù Zulu/Squilibri Editore 2019

www.nuovetribuzulut.it

www.ilsognosuonievisioni.it

www.ipercantovibrazionale.it



Theo Allegretti

Theo Allegretti, pianista, compositore ed improvvisatore, si colloca nel contesto dell’ambient-jazz contemporaneo, ricercando un linguaggio personale che, attraverso la commistione e la rielaborazione di diversi generi e l’uso di sonorità evocative, si rivela in una sorta di “espressionismo spirituale”.

Intraprende studi classici e jazz, perfezionandosi con maestri come Giorgio Gaslini, Enrico Pieranunzi e Gianni Lenoci. Nel corso degli anni si cimenta in collaborazioni e composizioni di varia natura, realizzando jingles, arrangiamenti, musiche per radio-tv e teatro ed esibendosi in solo, in recital di poesia e teatro-musica, in diversi ensemble nonché con la confluenza di altre arti.

Si esibisce in piano solo già dall’inizio degli anni ’90, in contesti variegati. A fine marzo del 2016 viene presentato un suo disco in piano solo, basato su testi dei Pre-socratici (tratto dal suo reading-concerto “Memorie del Principio”), pubblicato dall’importante etichetta jazz italiana “Dodicilune” che ottiene ottimi riscontri dalla critica come il riconoscimento dalla prestigiosa rivista JAZZIT “Jazzit likes it”.

Una delle sue peculiarità diviene l’interpretazione musicale estemporanea del testo, ricercando nell’azione scenica una coniugazione con la parola. Parte fondante del suo pianismo risiede nella composizione istantanea e nell’improvvisazione intuitiva, alla ricerca di atmosfere visionarie, poetiche e meditative che rappresentano le peculiarità del suo linguaggio espressivo. Non mancano, inoltre, le occasioni di saggiare un uso atipico e preparato del piano che da sempre costituisce uno dei suoi primari spontanei ed esplorativi approcci allo strumento.

Un’altra delle operazioni in cui Allegretti piace avventurarsi è la rappresentazione sonora di paesaggi naturali (reali o immaginari) e di opere d’arte, anche in commistione con altre forme espressive.

La rivista “Pianosolo” così si esprime al suo riguardo: “Musica per fermarsi un momento a pensare e trovare risposte, sempre aperte comunque, ai grandi interrogativi che sono intrinseci alla storia stessa dell’uomo.”

Discografia

"Flow Signs" (Monkey Records/Oak-Editions, 2013) "Luci e Voci" collection (Accodature aperte, 2014) "Memorie del Principio" (Dodicilune/Ird 2016)

www.theoallegretti.com