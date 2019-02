Andrea Camerini Sings with Theo Allegretti

Sabato, 23 febbraio 2019, al Teatro Arciliuto in Roma, Andrea Camerini, cantante e ricercatore vocale tra Oriente e Occidente, leader del gruppo rock-folk-world Nuove Tribù Zulu, incontra Theo Allegretti, eclettico pianista, compositore e improvvisatore dalle sonorità suggestive ed evocative.



Andrea Camerini - voce, flauto traverso, percussioni

Theo Allegretti - pianoforte



L’incontro nasce sull’urgenza artistica di Andrea di dare vita al suo percorso solista, dove canzoni scritte negli ultimi anni come una sorta di Diario di Bordo dell’Anima, chiedono ora di prendere forma compiuta nella dimensione del concerto live e in un album in preparazione di prossima pubblicazione.



L’intesa e la collaborazione con Theo, scaturiscono dalla visione comune e la voglia di elaborare e fondere diversi generi nell’arrangiamento, ricercando risonanze in grado di convergere in una dimensione spazio temporale sonora sospesa e senza tempo che vuole essere espressione di un’arte integrale dove suono, poesia e canzone siano intrisi di ispirazione, bellezza e rivelazione. Musica vibrazionale per osservatori dell’«oltre» e per ascoltatori del «profondo».