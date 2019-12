Andrea Bocelli alle Terme di Caracalla: il concerto nell'estate 2020

Andrea Bocelli sarà il 21 giugno (ore 21.00) sul palcoscenico delle Terme di Caracalla per un concerto intitolato "Andrea Bocelli - Rome 2020". Sarà la prima volta che il celebre tenore canterà per un’intera serata nel suggestivo spazio archeologico. Nella prossima estate il tenore sarà infatti protagonista, insieme a una grande orchestra, di un’antologia musicale che raccoglierà le arie più celebri del suo vastissimo repertorio, un viaggio appassionante fra i personaggi più amati della musica operistica dedicati alla voce di tenore.

Andrea Bocelli è un artista che ha saputo fare conoscere e amare la musica lirica anche a un largo pubblico che non la frequenta abitualmente, sia per le qualità della sua voce sia per la sua simpatia d’interprete. L’artista toscano è reduce dalla prestigiosa candidatura ai Grammy Awards e dal trionfale successo del suo nuovo album pop "Sì" (Sugar) che, dopo aver venduto un milione di copie in tutto il mondo, è ora presentato nell'edizione speciale "Sì Forever: Diamond Edition" con nuovi duetti e tracce inedite.

Il concerto è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma.

Prevendite aperte su www.ticketone.it dal 4 dicembre