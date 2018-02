Per colpo di scena si intende quel momento, quel "now" che ci coglie all’improvviso, che ci sorprende nella vita, in un libro, a teatro o al cinema. Quel momento che ci emoziona e ci fa sussultare provocando reazioni sempre differenti in base al contesto e soprattutto al nostro stato d’animo in quell’attimo.



Anatomia del colpo di scena è stato pensato e scritto come un viaggio mozzafiato tra decine di storie riprese da ogni forma di scrittura (narrativa, teatrale, cinematografica, ecc.), ognuna delle quali viene raccontata ex novo, al fine di valutare come e perché in quella data storia intervenga un colpo di scena. Per la prima volta una figura centrale della fiction, quale il colpo di scena, è oggetto di uno studio sistematico e approfondito, elaborato in modo avvincente, attraverso una lettura assolutamente inedita delle strutture narrative.Giuseppe Manfridi è bravissimo nel descriverci come l'ansia del colpo di scena sia sempre presente nel nostro stato emotivo e come, di conseguenza, il narratore debba saper formalizzare questa aspettativa inconscia. Per questo motivo lo scrittore deve sempre mantenere nei suoi scritti una suspense costante che oltre all'abilità dell narratore, deve affidarsi anche a una serie di regole chiare e inoppugnabili che riproducono sostanzialmente i parametri della realtà in cui viviamo.



Giuseppe Manfridi, scrittore e autore teatrale, è nato a Roma nel 1956