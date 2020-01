Anastasio "Atto Zero Tour 2020", doppia data romana a Spazio Rossellini

Anastasio sarà tra i cantanti in gara a Sanremo 2020 con il brano "Rosso di Rabbia" di cui è autore del testo e co-autore delle musiche. E intanto si prepara a portare la sua musica in tutta Italia con "Anno Zero Tour 2020".

Tante le date che, a poco a poco, Anastasio sta annunciando ai fan. Doppia la data romana. Il cantante arriverà nella Capitale a marzo il 12 e il 13 marzo, presso lo Spazio Rossellini. I biglietti sono in vendita su ticketone.it dal 10 gennaio. La data de 13 marzo è già sold out

Biografia Anastasio

Marco Anastasio, classe 1997, non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di energia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo La fine del mondo, prodotto da Don Joe, ha già conquistato il Disco Di Platino, debuttando al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk. Fa parte dell'omonimo EP pubblicato a dicembre 2018 per Sony Music, che contiene anche i brani Ho lasciato le chiavi, Generale, Un adolescente, Autunno (feat. BowLand) e Costellazioni di Kebab.

A febbraio 2019 ha pubblicato il singolo inedito Correre, presentandolo a sorpresa come ospite sul palco del Festival di Sanremo. Dopo un lungo tour partito a marzo e proseguito poi in estate, il 29 novembre 2019 ha pubblicato la release speciale Il Fattaccio del Vicolo del Moro che lo ha riportato a cimentarsi con la trasposizione in forma rap di grandi opere della tradizione italiana e che anticipa il primo album ufficiale ATTO ZERO in uscita nel 2020 la cui produzione artistica è curata da Slait e Stabber oltre che da Alessandro Treglia.