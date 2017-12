Anastasia 20 anni dopo: il 19.12 Tosca canta live la colonna sonora del film

Continuano anche a dicembre gli appuntamenti culturali organizzati da Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, HUB culturale della Regione Lazio.



Per festeggiare insieme l’arrivo del Natale, Officina Pasolini dedica una serata ai bambini, quelli di oggi ma anche a quelli di ieri.



Martedì 19 dicembre è infatti in programma la visione di un film d’animazione ormai diventato un grande classico: Anastasia di Don Bluth e Gary Goldman, cartone animato che spegne quest’anno venti candeline doppiato in italiano dalle voci di Tosca e Fiorello.



E sarà proprio Tosca, che ha prestato la voce alla protagonista, ad impreziosire la serata Quando viene dicembre: Anastasia 20 anni dopo cantando dal vivo Quando viene dicembre e Viaggio nel passato, due dei brani della colonna sonora del film, che contribuì in modo decisivo al successo della pellicola.



A presentare la proiezione, insieme al critico cinematografico Steve Della Casa, saranno anche due dei doppiatori che hanno dato voce ai personaggi: Mauro Bosco e Fabrizio Vidale, a cui si aggiunge Ermavilo, paroliere noto al pubblico per gli adattamenti in italiano delle sigle dei cartoni animati.



19 DIC // ORE 21.00



Quando viene dicembre: Anastasia 20 anni dopo



Proiezione di Anastasia di Don Bluth e Gary Goldman, con le voci di Fiorello e Tosca



Modera Steve Della Casa. Intervengono: Mauro Bosco, Fabrizio Vidale, Ermavilo



Tosca canta dal vivo alcuni brani tratti dalla colonna sonora del film



Teatro Eduardo De Filippo - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini



Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)



www.officinapasolini.it



INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI