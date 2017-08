Alla Casa del Cinema, per la rassegna ratuita arriva: Anastasia mio fratello (Il presunto capo dell’anonima assassini), Steno

Italia, 1973, 134’

La trama

Don Salvatore Anastasia lascia la Calabria e si reca a New York dove suo fratello Alberto vive da alcuni anni. Accolto con grande rispetto e affidato al controllo di Sonny Boy, la guardia del corpo di suo fratello, Salvatore viene immediatamente assunto da don Michele come viceparroco della Parrocchia di S. Lucia a Little Italy. L’ingenuo sacerdote crede che il successo raggiunto e la stima di cui si sente circondato siano dovuti alle proprie doti personali e non tarda a mettersi nei guai. Il film è liberamente ispirato all’omonimo libro di don Salvatore Anastasia ed è sceneggiato da Alberto Sordi e Sergio Amidei, con un contributo di Alberto Bevilacqua.