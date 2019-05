Anastacia al Valmontone Outlet Summer Festival

Torna l'estate in musica del Valmontone Outlet Summer Festival! E ad inaugurarla, sabato 15 giugno, sarà Anastacia con il suo "Evolution World Tour 2019"

Anastacia a Valmontone Outlet

Ad aprire il #VSF2019 sarà proprio la leggenda del pop Anastacia, la fantastica voce dietro ai clamorosi successi tra cui 'I'm Outta Love' e 'Left Outside Alone'. Anastasia celebrerà inoltre il suo ultimo lavoro "Evolution": registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna), quest'album segna il ritorno al vecchio ed accattivante sound che da sempre la contraddistingue, che si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti ballate. "Sono così emozionata – dichiara Anastasia - di tornare in Europa e suonare brani da Evolution. Ho registrato l'album mentre ero in tour con Ultimate Collection e non vedo l'ora di condividere queste canzoni con i miei fan."

Biglietti in vendita su:

On-line http://bit.ly/2WxEjJz e nei punti vendita fisici #Ticketone

Info Point del Village a partire da lunedì 13 maggio

Posto unico in piedi: 10€ + ddp