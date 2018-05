L'Evolution Tour di Anastacia a Roma. La leggenda del pop Anastacia torna in Europa per il suo “Evolution tour”. Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo.

Evolution segna un ritorno all’Anastacia del vecchio sound accattivante che si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti ballate, tutto dominato dalla sua inconfondibile caldissima voce. Anastacia ospiterà, come support act nel suo Tour, Lauren Ray.