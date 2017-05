Amraam + Disquietude + Hellish Pain

AMRAAM (Thrash\Groove metal) https://www.facebook.com/AMRAAMband/?ref=ts&fref=ts https://www.youtube.com/watch?v=ec8Zoo2WJwg La band è attiva dal 2012 come NOT READY YET e dopo svariati cambi di line up, ha trovato la formazione definitiva con la quale registrare il demo TAKEN, accolto positivamente. In attesa dell'uscita del nuovo video e della registrazione di un nuovo disco, la formazione torna dal vivo dopo mesi. "...si capisce subito che questi romani altro non vogliono che suonare musica pesante e dura" - Metalitalia "...il gruppo sa mettere l'adrenalina gia' dal primo ascolto con sole quattro tracce. Di sicuro,gli Amraam saranno sicuramente una promessa della scena Thrash/Groove Italiana" - insane voices labirynth Visitate il sito http://amraamband.wixsite.com/amraam/music per leggere le altre recensioni e per ascoltare il demo. La formazione: Fabio De Santis - chitarra e voce Luca Bottazzi - Basso Alessandro Costantini - chitarra Daniele Conflitti - batteria OPENING ACT: DISQUIETUDE (Thrash\Death metal) https://www.facebook.com/sverminatori/ https://www.youtube.com/watch?v=_D7Qguq_UgI I Disquietude sono una Band Thrash/Death Metal romana. Il suono cupo e violento si unisce a passaggi con influenze Progressive. La formazione: Livio - Guitar Riccardo - Guitar And Voice Stefano - Voice Enrico - Bass Guitar Andrea - Drums HELLISH PAIN (Heavy metal) https://www.facebook.com/HellishPainBand/ La formazione: ALESSANDRO chitarra DANIELE batteria TIZIANO chitarra MAURO basso DANIELE L. voce Apertura porte : 21:30 Ingresso: € 3 ALVARADO STREET via Attilio Mori 27, 00176 Roma