Roma è stata il teatro di grandi e tormentate storie d'amore e ROMA GUIDE TOUR ha scelto di raccontarvele con questa visita guidata teatralizzata dal titolo "AMORI TORMENTATI DEL CENTRO STORICO ROMANO".

Da Castel Sant'Angelo a Torre Argentina, vi racconteremo storie appassionanti e ammireremo insieme monumenti e panorami del centro storico romano.

In questo tour metteremo in scena per voi ben quattro personaggi!!! Quattro straordinarie figure femminili, interpretate da Michela Barone, autrice anche dei monologhi che sentirete: Beatrice Cenci, alla cui morte è legata una delle più note leggende romane; la cortigiana Divina Imperia, rappresentata dallo stesso Raffaello nel Trionfo di Galatea a Villa Farnesina; Lorenza Serafina Feliciani, moglie dell'esoterista e alchimista Cagliostro ; ed infine Giulia la Bella, amante di Papa Borgia.

APPUNTAMENTO

Venerdì 6 settembre (con la guida Francesca Gordiani) e domenica 8 settembre (con la guida Fabio Salemme) ore 20,30 Lungotevere Castello 50, in prossimità dell'ingresso di Castel Sant'Angelo.

COSTI

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: da concordare



PRENOTAZIONI GRATUITE E OBBLIGATORIE

Cell. Michela 339.8346689 oppure info@romaguidetour.it

SOLO PER INFO

https://www.facebook.com/events/616199962199035/