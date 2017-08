Dai Gomma a Pop X: Amore Experience è Indie edition

L'appuntamento domenicale dell'Amore Experience è una lunga maratona di musica, arte e spettacolo all'insegna dell'indie, nella cornice incantevole e anticonvenzionale del Guido Reni District.

Amore Experience: concerti Indie a Roma

Un evento elettrizzante organizzato dall'Amore Festival insieme a Sei tutto l'indie di cui ho bisogno con la collaborazione di Inside Art, LPM Live Performers Meeting e Live Cinema Festival che offriranno live performance basate su arte e cinema.

La line-up è costituita da nomi di spicco, tra i più interessanti delle realtà emergenti dell'indie italiano. Dj set a cura di Forever Young Rome. Nell'area esterna al padiglione concerti ci saranno banchetti ed esposizioni di illustratori.

Questa la line up di Amore Experience Indie edition

▶ Pop X

▶ GOMMA

▶ Eugenio in Via Di Gioia

▶ Liede ⊗

▶ Andrea Nabel

▶ Regata

▶ JONNY BLITZ

▶ Ephimera

▶ LE LARVE

▶ The Wanderer

▶ Portobello Sound

▶ Losburla