Amore di mamma, sei A o P?!, lo spettacolo al Teatro Marconi

Paolo è un giovane ragazzo gay, proprietario di un salone di bellezza a Roma. La sua migliore amica ed ex-convivente Anna è andata a vivere a Londra, finalmente coronando il suo sogno di diventare attrice, ed è oggi in tournée per l’Europa. Paolo non sta più con Andrea, ha cambiato casa e adesso vive con una sua collega di lavoro venuta dal Texas, la svampita Marta, e ha un nuovo compagno, Filippo.



Nonostante la mancanza di Anna tutto sembra filare liscio, se non fosse che una telefonata preannuncia che sta per giungere in visita una persona... la mamma di Paolo, la signora Maria Grazia!

Qual è il problema?!

Beh, malgrado il delicato Paolino sia evidentemente gay la mamma continua a chiedergli quando arriverà la fidanzatina, e scoprirà non soltanto l’esistenza di Filippo, ma anche cosa egli faccia nella vita - ovvero la drag queen!



Ma come se non bastasse a complicare le cose sarà Marta: sarà lei a rivelare inavvertitamente alla mamma di Paolino dove il figlio e il ragazzo si siano conosciuti, e così per capirci qualcosa Maria Grazia scaricherà la famigerata App di incontri per gay “Alejandro”, e con un profilo corredato di foto del povero Paolo, cercherà di capire cosa abbia sbagliato nel crescere un figlio così!!



Il mondo dei gay è piccolo, e la notizia di Paolo sulla nota chat fa il giro della città… e forse a breve anche Filippo lo potrebbe venire a sapere!



Dopo le sventure del primo capitolo della sitcom a teatro “Sei A o P?!”, ecco il nuovo e irriverente ritorno in scena dell’App di incontri “Alejandro”, e stavolta nuovi personaggi e mamma dovranno imparare lo strano linguaggio del mondo delle App di incontri!

In che razza di guaio il povero Paolo stavolta si sarà andato a cacciare? E mamma, riuscirà a comprendere questo strano mondo fatto di tante immagini e poche parole? Che casini combinerà la sbadata Marta?! E Filippo perdonerà il fidanzato per le sue bugie?