"Amor Stornello" Concerto interattivo per famiglie

È il frutto della straordinaria e magica interazione fra i brani eseguiti dal vivo e le voci di tre musicisti dell’associazione culturale Pirimpumpara (percussioni etniche, ukulele, sanze, clarinetto e chitarra…).

Verranno eseguiti brani tratti dal repertorio classico, jazz, etnico e musiche composte secondo i principi della teoria di Gordon che si caratterizzano per brevità e per l’utilizzo di differenti “modi” e “metri” musicali. I canti avranno la caratteristica di seguire la lallazione dei bambini e non utilizzeranno parole che potrebbero distrarre l’attenzione verso la musica. Si tratta di danze e balli che caratterizzano la musica popolare: tarantelle, pizziche, valzer e tammuriarelle. Musiche famose e originali composte da Giuditta Santori e Roberta Bartoletti, raccolte nel cd Marenanne.



I bambini, accompagnati dagli adulti, si siederanno in circolo; tutt’intorno i musicisti eseguiranno brani strumentali e vocali che coinvolgeranno il pubblico presente in un ascolto attivo e condiviso. Durante lo spettacolo, in un’atmosfera di rilassamento e divertita partecipazione, i bambini potranno interagire con i musicisti, muoversi liberamente ed emettere suoni con la voce in risposta alla musica suonata per loro. I partecipanti saranno chiamati a prendere parte attiva accompagnando i canti con: bordoni, accordi, ostinati ritmici e via dicendo e con movimenti armoniosi che suggeriscano il “flusso” musicale.



I musicisti sono:

Roberta Bartoletti – organetto e bouzuki

Alessandra Cicogna – chitarra e voce

Maria Giuditta Santori – percussioni e voce



Per bambini da 0 a 6 anni.

Durata:45 minuti



Prezzo: 7 euro a persona



Prenotazione obbligatoria



3420499941



petracheng@yahoo.it



https://www.facebook.com/PetraChengLab/