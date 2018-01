Ammu Cannoli Espressi Siciliani: sua maestà il cannolo conquista Roma

I sapori della Sicilia a Roma. Apre Ammu Cannoli Espressi Siciliani: una realtà food nata in EXPO 2015, creata dalla voglia di esportare i sapori ed i colori dell'icona del dessert siciliano, sua maestà il Cannolo.

Dopo due anni di traguardi e successi a Milano, adesso Ammu Cannoli Espressi Siciliani è pronto per trasmettere l'autenticità della Sicilia a Roma.

Ammu Cannoli Espressi Siciliani a Roma aprirà il 17 gennaio 2018 in viale Libia, 144. Alle ore 17, per chi vorrà immergersi nella dolcezza dei sapori di Sicilia, al via la degustazione di cannoli espressi e gustosi.