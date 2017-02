Amleto al Teatro Auditorium Comunale di S. Cesareo

L'associazione teatrale "Marionette senza fili" guidata dall'attore e regista Claudio Tagliacozzo porterà in scena dal 10 al 26 febbraio (venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 18) presso il Teatro Auditorium Comunale di S. Cesareo la tragedia delle tragedie del Maestro W. Shakespeare "Amleto". La tragedia di Amleto, la più lunga tra le opere di Shakespeare, rappresenta una svolta nello sviluppo spirituale ed artistico dell'autore soprattutto tramite dei dialoghi che raggiungono all'interno dell'opera una intensità di significato difficilmente ripetuta in passato. Il direttore artistico del teatro Giulanco di S. Cesareo Claudio Tagliacozzo conferma "Sarà uno spettacolo intenso ed impegnativo sotto ogni punto di vista per noi attori che ci cimenteremo sul palco in questa 'impresa'! Per me sarà un'occasione ancora più importante perché Amleto, che ho fortemente voluto come parte integrante e fondamentale della nuova stagione teatrale, rappresenta il traguardo della mia 50esima regia. In scena ci saranno oltre a me che interpreterò Amleto, le Marionette senza Fili ed un ospite d'eccezione: Francesca Romana Di Santo, che vestirà di panni di Ofelia. " Un'opera imponente, dove vige sempre una grande incertezza tra essere e apparire, pensiero e azione, un continuo riflettere e mettere in discussione argomenti, idee, valori, relazioni, emozioni, forme sociali. Non è il re immaturo per ricevere il castigo, ma Amleto per infliggerlo. La debolezza di Amleto non è una generica incapacità di agire: è il sentimento dell'inadeguatezza della sua coscienza all'azione moralmente giustificata. Un'opera epica e che tocca le corde fondamentali dell'animo dello spettatore, una messa in scena particolare e coinvolgente che non deluderà le aspettative. Vi aspettiamo a teatro per emozionarci insieme, per condividere una serata e un grande spettacolo come solo con Marionette senza fili si può fare! PREZZI BIGLIETTI: • INTERO = € 12,00 • RIDOTTO = € 8,00 • GRATUITO= UNDER 5 INFO E PRENOTAZIONI al 338.25.23.004 www.marionettesenzafili.it