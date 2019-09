"Amici miei", La Tognazza presenta un format che unisce vino e musica: special guest Sergio Cammariere

“Amici Miei”: da un’idea Tognazza nasce il format artistico e multisensoriale che unisce vino e musica. Dal dialogo e dal lavoro congiunto del brand vitivinicolo alle porte di Roma, per la prima volta La Tognazza si mescola a note d'autore.

Sabato 28 settembre Porte Aperte nella casa-museo del maestro Ugo Tognazzi con special guest Sergio Cammariere. Il cantautore e amico sarà il protagonista de La Situescion che racconterà in musica il mondo del food & wine.

Il progetto "Amici miei"

Nelle stesse stanze che hanno fatto grande il cinema italiano, dove si riunivano, tra gli altri, Mario Monicelli, Vittorio Gassman e Paolo Villaggio, in un amarcord di scene di vita quotidiana fuori dal set, si ritroveranno gli Amici di sempre. Tra scherzi e goliardia, questa volta si fa sul serio. La Situescion Amici Miei è un progetto speciale che Gian Marco Tognazzi ha voluto dedicare al valore dell’amicizia.

Non solo, quindi, un inno al cantautorato italiano e un omaggio all’artista protagonista della pellicola scomparso a inizio anni ‘90: quella di sabato 28 sarà una serata per celebrare la nostra grande bellezza tra arte, cultura, vino di qualità e il piacere di ritrovarsi.

“Con Amici Miei – spiega Alessandro Capria, Manager de La Tognazza – vogliamo non solo sottolineare il rapporto di forte identificazione tra la nostra attività, il territorio dei Castelli Romani e i nostri vini, ma anche proporre ai nostri ospiti un’esperienza originale capace di aprire nuove prospettive nel vivere la degustazione”.

Un’esclusiva festa alle pendici dei Castelli Romani per raccontare #quelmondotognazza sintetizzato nelle sue bottiglie, assolutamente non convenzionali, a partire dalle etichette. Pop, ironico, irriverente e originale: il design de La Tognazza è “un vestito scanzonato e un po’ sopra le righe”. Conviviale, divertente e umano, il vino vibrerà a suon di musica: a restituire il suono naturale degli strumenti, la profondità delle parole e della voce di Cammariere. In un religioso silenzio d’ascolto e tra gli inebrianti profumi di un buon bicchiere di vino, La Tognazza farà il resto ricreando un’esperienza molto Eno e poco Logica.

L'aperitivo degustazione sarà accompagnato con i rossi Come se fosse e Antani e dal bianco Tapioco: avvolgente e leggero il primo, rock e travolgente il secondo, elegante e di personalità l'ultimo.