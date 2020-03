4x4, gli abbinamenti birrai della pizzetta da "Amerina"

Amerina la pizzetta, nuovo punto di riferimento da poco nato a due passi da Campo de Fiori, propone un aperitivo divertente e differente, alle prese con la pizzetta al padellino e alcuni dei possibili abbinamenti con le birre artigianali.

Appuntamento giovedì 5 marzo, dalle 18:30 alle 21:30, per assaggiare, innanzitutto, l'interessante variante della pizza che Amerina propone. Un impasto indiretto da mix di 4 farine, lenta lievitazione/maturazione e materie prime di alto livello (tra gli altri, pomodorino del piennolo DOP, stracciatella di Andria, alici di Cetara, peperone dolce di Altino) e la cottura con il tradizionale padellino, quello che Paolo Angelucci - fondatore di Amerina - ha conosciuto grazie alla nonna paterna.

Nello spazio intimo e raccolto di Amerina, a due passi da Campo de fiori, un percorso guidato in quattro assaggi, un appuntamento piacevole e formativo sulle tante possibilità di abbinamento del disco lievitato. In sala, a disposizione per conoscere meglio le birre selezionate e spiegare la logica degli accostamenti scelti, ci sarà Roberto Muzi, formatore e consulente di settore.

Le 4 ricette dell'aperitivo di Amerina

1) Sua maestà la Margherita

2) Patatonica - Patate di Avezzano,fiordilatte del Caseificio Scarchilli,sale nero, olio EVO e rosmarino

3) Sale in zucca - Crema di zucca fresca, provola aff. di Andria, pancetta e peperone dolce di Altino Presidio Slow Food

4) Polpo - Ragù di polpo alla genovese

Bonus dolce: bocconcino e mattonella "Dai Dai"

Quota di partecipazione: 20,00 €

Per informazioni e prenotazioni: 06-45495604

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/553609631906600/