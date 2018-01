Amemanera - Musica dalle radici

Dopo il successo ottenuto nel tour in giro per l'Europa, Amemanera sbarcano nella capitale e hanno scelto proprio la rassegna di musica d'autore "Sopra c'è Gente" per presentare il loro progetto, a cura di Marica Canavese e Marco Soria, accompagnati da Giorgio Boffa al contrabbasso. Brani della tradizione Piemontese ed originali, un linguaggio dal sapore internazionale, universale, che unisce classicità ed innovazione. Il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti della loro zona. Consigliamo la prenotazione a sopracegente@gmail.com