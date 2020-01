Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma

Torna a Roma l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore - Vi aspetta sia sabato 18 che domenica 19 gennaio a ROMA nella location al coperto del SAN PAOLO DISTRICT. Dunque, due giornate da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale Consorzio! Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

I famosi ambulanti toscani tornano dunque nella Città Eterna per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito "evento-mercato".

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall'originale, ed è impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format. Per capire quale sia il Consorzio originale e quali le imitazioni, è sufficiente guardare alla “data di nascita” per capire chi ha copiato chi (peraltro con risultati tutti da discutere).

Cosa c'è, infatti, di più originale di decine di “aziende ambulanti” d.o.c. (anche se, in questo caso, il termine è quanto mai riduttivo), provenienti dalla storica e blasonata location di Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive del turismo mondiale? Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e "cineserie" di scarso pregio, è sui banchi de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi" che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blogs e magazines femminili.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai "fake") www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook ed alla App del Consorzio.

Per domenica 19 gennaio a Roma è fissata la prima domenica ecologica del 2020! Non sarà il blocco del traffico a fermare le appassionate dello shopping. Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi alleggerito dal traffico auto potrà soltanto essere più bello e vivibile. Senza considerare la vicinanza alla fermata della metro B San Paolo, i tanti autobus (verifica il percorso su moovitapp.com) o, perchè no, l' opportunità di godersi una passeggiata a piedi o in bicicletta (borse dello shopping permettendo…). La fermata della metro B San Paolo è a soli 10 minuti a piedi da San Paolo District.



Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Sabato 18 e Domenica 19 gennaio 2020 – SAN PAOLO DISTRICT (ex deposito ATAC, Via Alessandro Severo, VIII Municipio)

Metro B fermata San Paolo

Dalle 8.00 alle 19.00, al coperto, con orario continuato

