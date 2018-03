Ambra Mattioli canta Bowie

"Per me la musica è il colore. Non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso." (David Bowie)



David Bowie è un'icona del nostro tempo e Ambra Mattioli e gli Aladdin Insane lo interpretano con passione vera e semplice, che emoziona e coinvolge il pubblico. Ambra dice sempre con sincera convinzione: “Gli applausi sono soprattutto per Lui, per la Sua musica e solo in piccola parte per noi esecutori, che ci limitiamo a riflettere, come nelle sfaccettature di un diamante, la sua arte.”



Ambra Mattioli è una “Art Performer” la cui attività artistica e creativa spazia in più campi (è anche pittrice, scrittrice di romanzi, e disegnatrice-progettista, ed ebanista, di mobili pregiati).



Chi l’ha vista esibirsi, garantisce che Ambra è uno Ziggy Stardust decisamente verosimile e affascinante. Bowie fece della sua presunta androginia un passe-partout per la celebrità, e Ambra è sotto questo aspetto veramente notevole e sorprendente.



Ambra è ben conosciuta per la sua fantastica interpretazione di David Bowie. Dave Thompson, autore del libro “The Freakiest Show: David Bowie cover versions”, l’ha citata più volte, e nell’ultima edizione ha dedicato qualche pagina con tanto di foto alle sue interpretazioni. Inoltre, ha interpretato Bowie nel film “Hannah” del regista Andrea Pallaoro, che ha vinto al Festival del Cinema di Venezia 2017 la Coppa Volpi per la migliore attrice, assegnata alla protagonista Charlotte Rampling. Una possibilità di far conoscere nel mondo il Duca Bianco che è in lei.



Al pianoforte Francesco Infarinato

Voce narrante Claudio Germanò





Ingresso €10



Preferibile la prenotazione



Dalle 20 e durante l'evento sarà possibile gustare i buonissimi medaglioni del Mameli27 o un primo piatto, i dolci, la Birra artigianale Mustacanus, oltre alle "classiche", e a tante altre bibite o vini, alla carta.





MAMELI27 caffè letterario

Via G. Mameli 27 - Trastevere

Prenotazioni: 328 6103675 (10/22) 06 89018978 (10/18)

Preferibile la prenotazione-Posti limitati