Ambra Angiolini e Ludovica Modugno in "Il Nodo"

Al teatro Ambra Jovinelli con uno degli spettacoli più attesi della stagione: Il Nodo della acclamata autrice americana Johnna Adams.

“Il Nodo è come la vita stessa, triste, divertente, sorprendente... una bella storia inquietante” DC Theatre Scene

“... da cardiopalma ... lo spettacolo, tra pathos e suspense, solleva profondi interrogativi sulla genitorialità e l'istruzione e documenta la forza viscerale della maternità” Washingtonian

“...Di grande impatto emotivo... una narrazione che è tanto elegante quanto agghiacciante” Washington Post

Lo spettacolo

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una insegnante (Ludovica Modugno) di una 5° classe elementare. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo (Ambra Angiolini). Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza...

Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, soffocante senso di colpa.

“Il Nodo non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Ed è questo aspetto ad attrarmi di più”, Serena Sinigaglia.

Per maggiorni informazioni sullo spettacolo esull'acquisto dei biglietti: https://www.ambrajovinelli.org/it/il-nodo/

