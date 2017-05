SALVIAMO #Collegentilesco ! Amatriciana solidale a favore di Collegentilesco Frazione di AMATRICE. Ma ATTENZIONE, questa non é UNA Amatriciana, ma L'Amatriciana, l'unica, inimitabile: quella del Ristorante Roma (o Hotel Roma, come é diventato tristemente noto dopo quella notte)... Non solo! Vi ci aggiungiamo un fantastico RENATO ZERO, un immancabile ORGANETTO, un buon bicchiere di VINO e anche DOLCI a volontá, ANIMAZIONE per i piú piccoli e CABARET...no dico vi rendete conto? A SOLI 10 EURO! E per una splendida causa: aiutarci a tener vivo il nostro piccolo paesino! Venite a vivere uno spaccato di giornata "Collana" a Roma! #siamotuttiCollani