Il 13 e 14 ottobre la festa dell'amatriciana arriva a Roma, nel Municipio XII nel quartiere di Monteverde Nuovo a Piazza Alessandrina Ravizza.

Tutti i sapori dei prodotti tipici del territorio di Amatrice e Accumoli a portata di mano, con degustazione e vendita negli stand gastronomici allestiti per l'occasione direttamente dai piccoli e medi produttori locali.

Amatriciana in piazza a Monteverde Nuovo

I più tradizionali piatti della cucina locale, dall'amatriciana alla gricia, dagli arrosticini alle salsicce, ma anche piatti vegetariani come formaggi alla piastra e verdure grigliate, verranno serviti a pranzo, dalle 12:30 alle 15:00 di sabato e domenica, e a cena, dalle 19:30 alle 21:00 di sabato.

Un'occasione imperdibile per degustare prodotti veramente autentici e bio,con il marchio De.Co., Denominazione Comunale a garanzia della loro provenienza e genuinità.

Festa dell'amatriciana a Roma

La festa si inserisce nel progetto della Regione Lazio, avviato da Rete Roma XII per Accumoli e Amatrice, di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici territoriali per sostenere le attività agricole e di allevamento di queste aree, ricche di un'antica cultura gastronomica.

L'intento è quello di creare nuove opportunità per le Aziende agricole ed agroalimentari locali, attraverso una rete con canali diretti in cui i produttori possano interagire con i ristoratori e i consumatori, per la promozione della gastronomia di qualità del territorio.



La manifestazione seguirà i seguenti orari:

Sabato a partire dalle 10 fino alle 21:00

Domenica a partire dalle 10 fino alle 15:00



Per prenotazioni anticipate del pasto: 3482594039

per info: www.romaperaccumolieamatrice.it/