AmatriciAMO. Un'amatriciana per Amatrice. Nuova iniziativa di solidarietà da parte dell'Associazione "Insieme per Lunghezza" che, il 30 aprile, ha organizzato AmatriciAMO: l'evento prevede la degustazione di un ottimo piatto di spaghetti all'Amatriciana con l'intero ricavato dell'iniziativa che sarà devoluto al Comune di Amatrice.

Oltre alla amatriciana ci saranno stand con prodotti tipici delle zone terremotate del centro Italia.

AmatriciAMO si terrà il 30 aprile dalle ore 12 in Piazzale Parrocchia SS. Trinità in Via Delle Cerquete 15 a Lunghezza