Amarena Fabbri Day: da Fassi nuovo gusto gelato e cocktail d’autore

Da Bologna, sabato 19 maggio, Fabbri 1905 torna a Roma con la sua Amarena al Palazzo del Freddo G. Fassi, la gelateria più antica della Capitale.

Fabbri 1905 a Roma

Il laboratorio artigianale e la Sala Giuseppina di via Principe Eugenio 65-67 all’Esquilino ospitano un nuovo appuntamento con due aziende ultracentenarie che uniscono la loro migliore tradizione per dare vita a un pomeriggio nel segno della storia e del gusto.

La storia di Fassi

A fine Ottocento Giovanni Fassi eredita la passione paterna trasformando l’azienda da una piccola bottega di ghiaccio nella prima, grande, gelateria elettrica d’Italia, e valorizzando il mestiere del gelatiere che si tramanderà di padre in figlio, fino alla quinta generazione oggi rappresentata da Andrea Fassi, attuale amministratore delegato del Palazzo del Freddo.

L'Amarena Fabbri

Dalla distilleria che Gennaro Fabbri rileva nel 1905 a Portomaggiore inizia invece la storia di Fabbri, leader nel settore dei prodotti per il gelato artigianale. Il frutto che rappresenta la “firma” dell’azienda, Amarena Fabbri, nasce invece nel 1915: proprio quell’anno la moglie di Gennaro, Rachele, crea la ricetta della “marena con frutto” che, da oltre un secolo, è sinonimo del dolce made in Italy nel mondo. Fabbri 1905 è ancora oggi in mano alla famiglia del fondatore, guidata dalla quarta e dalla quinta generazione.

Amarena Fabbri Day a Roma

Nel pomeriggio di sabato 19 maggio romani e turisti potranno scoprire i segreti dei successi delle due aziende Made in Italy con Andrea Fassi e Nicola Fabbri, entrando nel laboratorio del Palazzo del Freddo dove sarà in degustazione un gusto nuovo creato con croccante e Amarena Fabbri. A seguire, in scena la maestria di un bartender d’eccezione della scuderia Alchemiq che realizzerà un cocktail, sempre a base di Amarena Fabbri.