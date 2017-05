Amaluna: la magia del Cirque du Soleil tra acrobazie e volteggi

A Roma arriva la magia del Cirque Du Soleil. Fino all'11 giugno Amaluna vi invita su un’isola misteriosa, abitata da Sirene, in cui la vita scorre regolata dalle fasi della Luna.

La regina Prospera vi guiderà nella cerimonia di iniziazione alla vita di sua figlia, in un rituale mozzafiato che onora la femminilità, il rinnovamento, la rinascita e l’equilibrio, nel passaggio di queste intuizioni e valori da una generazione a quella successiva. Seguirete l’intensa storia d’amore tra due ragazzi, la figlia di Prospera e un giovane naufrago, nella sua consacrazione attraverso prove entusiasmanti, acrobazie e ostacoli di ogni tipo, fino a ottenere fiducia reciproca, fede e armonia.

Amaluna. Una misteriosa isola abitata da sirene. Dopo aver festeggiato il compleanno della maggiore età della figlia tributando onori alla femminilità, al rinnovamento, alla rinascita e all’equilibrio, la regina Prospera scatena una tempesta. Alcuni giovani approdano sull’isola e si innesca cosi un'epica storia d’amore tra la figlia di Prospera e un coraggioso giovane corteggiatore. Il loro amore dovrà essere messo alla prova.

Queste le acrobazie che vedrete con Amaluna:

Cinghie aeree acrobatiche - Gli artisti volteggiano sopra il pubblico sorretti da nastri e sospesi a un Carosello, un elemento rotante che si erge alto sopra le loro teste. Questa spettacolare numero artistico a quattro dimensioni richiede un’elevata sincronizzazione, oltre alla capacità ed alla forza fisica necessarie ad eseguire volteggi velocissimi a 360 gradi.

Teeterboard - I giovani eseguono evoluzioni in aria esibendosi in magiche e giocose torsioni e rotazioni ad alta velocità. Si cimentano in incredibili prodezze all’apparenza impossibili.

Parallele asimmetriche - I giovani catturati aiutano le Amazzoni a presentare una frenetica versione teatrale di questo esercizio di ginnastica classica.

Cerceau e il globo d’acqua - Miranda si esibisce nel globo d’acqua evidenziando la propria fisicità ed esprimendo la sua sensualità sinuosa mentre esegue un impegnativo esercizio di equilibrio sulle mani.

Amaluna prezzo biglietti: da € 29,00 a € 99,00

Amaluna orario spettacoli:

16, 17, 18 e 19 maggio ore 21.00

20 maggio ore 17.00 e 21.00

21 maggio ore 14.00 e 17.30

24 e 25 maggio ore 21.00

26 e 27 maggio ore 17.00 e 21.00

28 maggio ore 14.00 e 17.30

30 maggio ore 21.00

31 maggio ore 21.00

1 giugno ore 21.00

2 giugno ore 17.00 e 21.00

3 giugno ore 17.00 e 21.00

4 giugno ore 14.00 e 17.30

6 giugno ore 21.00

7 giugno ore 21.00

8 giugno ore 21.00

9 giugno ore 17.00 e 21.00

10 giugno ore 17.00 e 21.00

11 giugno ore 14.00 e 17.30