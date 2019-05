Gabriele Mencacci Amalfitano (Joe Victor) live al Mons

Atmosferica Dischi & Eventi & MONS'n'MUSIC presentano: Gabriele Mencacci Amalfitano ( Joe Victor) che presenta "American Folk Storytelling" Live@MONS.

Giovedì 30 Maggio 2019 alle ore 22.00.

Gabriele Mencacci Amalfitano, leader dei Joe Victor, passa in rassegna le Canzoni che hanno reso popolare la Musica Folk Americana. Un vero e proprio viaggio-racconto attraverso le Canzoni ed i Cantautori che hanno reso celebre il Folk Statunitense.

Chi è Gabriele Mencacci Amalfitano: biografia

Nel 2014 è uno dei fondatori dei Joe Victor.

La band esordisce suonando principalmente a Roma, come presenza fissa di alcuni locali notturni alternativi, riuscendo a ricreare – attraverso live set lunghissimi – atmosfere fatte di sudore, intimità, coinvolgendo il pubblico in balli infiniti, improvvisando le canzoni che successivamente avrebbero costituito il primo disco e suonando cover, senza soluzione di continuità. È un mondo che piace e riscuote subito l’interesse del pubblico della capitale.

Nel 2015, dopo un anno di rock’n’roll, la band pubblica il suo primo lavoro “Blue Call Pink Riot” per l’etichetta Bravo Dischi e, in due anni, suona più di 200 volte in Italia e all’estero, da Vienna, allo Sziget Festival di Budapest e Londra.

Nel 2017 Joe Victor registra il suo secondo lavoro in studio con Matteo Cantaluppi; il disco si chiama “Night Mistakes” e viene pubblicato il 13 ottobre 2017 da Bravo Dischi e distribuito da Believe Digital.

gabriele Mencacci Amalfitano al Mons

Gabriele Mencacci Amalfitano: voce e chitarra.

Inizio Concerto: ore 22.00.

Ingresso Gratuito.

MONS: Via della Fossa 16 - Roma (Piazza Navona).

Prenotazione (Cene e Tavoli) Consigliata: 06 6893426 - 3397373855.