Alvaro Soler in concerto a Roma. Compositore, musicista e cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con l’annuncio sui social del nuovo singolo La Cintura, post che è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione.

Alvaro Soler scalda l'estate romana

“LA CINTURA” arriva dopo l’enorme successo ottenuto da Alvaro in Italia e all’estero, e in poche settimane entra nella top 3 della classifica singoli e nella top 10 dei brani più ascoltati in radio e su Spotify Italia.

Abbiamo conosciuto Soler, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e casa a Berlino, grazie al successo ottenuto dal disco di debutto “ETERNO AGOSTO”, album certificato PLATINO che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “EL MISMO SOL” (6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “LIBRE” (Platino).

Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in “SONRIO (La vita com’è)” e la versione inglese de “EL MISMO SOL” (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina JENNIFER LOPEZ.

A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views. Alvaro Soler sarà in concerto al Valmontone Outlet Summer Fest sabato 11 agosto 2018.

Alvaro Soler in concerto a Roma: i biglietti

Area Palco Ingresso Food Court

Inizio concerto ore 21.00

Biglietti in vendita on-line su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it dalle ore 11 di giovedì 24 maggio posto unico in piedi 15€ + diritti di prevendita

Ingresso ridotto per i possessori di #ValmontoneCard posto unico in piedi 10€, in vendita presso l'info point del village dalle ore 11 di lunedì 28 maggio (fino ad esaurimento posti disponibili).