Alvaro Soler: il summer tour fa tappa a Roma

Alvaro Soler, dopo il tutto esaurito delle date invernali, sarà il prossimo luglio live in Italia con il suo “Summer tour 2017” che lo vedrà esibirsi nelle principali arene estive italiane. A grande richiesta domenica 30 Luglio 2017,a Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene.

Durante il tour Alvaro presenterà live i brani del suo disco “ETERNO AGOSTO”, certificato ORO in Italia. Oltre ai successi “EL MISMO SOL” (5 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “LIBRE” insieme ad Emma Marrone (Platino), anche il nuovo singolo “ANIMAL”.

Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in “SONRIO (La vita com’è)” e la versione inglese de “EL MISMO SOL” (Under the same sun) che vede Alvaro duettare con la superstar latina JENNIFER LOPEZ.

A soli 26 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 450 milioni di views.