Evento speciale all'Altrove Teatro Studio: "Helen...da qui" con Monica Maiorino

Evento speciale all’Altrove Teatro Studio con lo spettacolo “Helen...da qui” di Aniello Nigro, con Monica Maiorino e la regia di Aldo De Martino. Liberamente ispirato al libro di Nadia Busato “Non sarò mai la brava moglie di nessuno” (SEM, 2018), lo spettacolo sarà in scena lunedì 16 dicembre alle ore 20.30.



Sono gli anni ’30 del Novecento, in periferia di Little Rock, città dell’Arkansas, vive, tra i cartoni di un trasloco che non avviene mai, una donna che non sembra sapere chi lei sia e perché si trovi lì. Tutte le sue lunghe giornate, trascorse in compagnia di vicini inquietanti (Mildred e Joseph); del marito maschilista (Vincent) e dei figli da accudire, o quantomeno le presenze di questi, ripropongono la solita domanda: “Chi sono? Una moglie? Una madre? Un’amante?”.



“Helen...da qui”

Di Aniello Nigro

Con Monica Maiorino

Regia Aldo De Martino

Ricerche storiografiche Tina Galano

Scene, costumi, luci e musiche Aldemon Teatro

Grafica Animari

Locandina Giulia Sucapane



Per tutte le informazioni riguardanti la Stagione 2019/2020 dell’Altrove Teatro Studio è possibile visitare il sito www.altroveteatrostudio.it, scrivere all’indirizzo ipensieridellaltrove@gmail.com o contattare telefonicamente il 351/8700413.



BIGLIETTI

Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Tessera 2 euro