L'Altrove Teatro Studio riparte con #EroAltrove, una scrittura corale per la riapertura

In attesa che i prossimi decreti facciano luce sulle modalità e le tempistiche di riapertura dei luoghi per lo spettacolo dal vivo e in particolare dei teatri, l'Altrove Teatro Studio diretto da Ottavia Bianchi e Giorgio Latini lancia un'iniziativa mirata a coinvolgere artisti e pubblico.

Un "racconto della quarantena" per diventare parte di uno spettacolo teatrale corale dal titolo "Ero Altrove".



L'intento dell'iniziativa è quello che da sempre anima l'Altrove: un teatro fatto per gli altri e con gli altri, che dia voce a chi ha qualcosa da dire.

Momenti belli o brutti di questo tempo sospeso, pensieri, ciò che ognuno avrebbe voluto dire, gridare, far sapere agli altri. Ogni racconto farà parte dello spettacolo "Ero Altrove" che andrà in scena alla riapertura del teatro!

Per partecipare - anche in forma anonima - basterà scrivere e imbucare nella buca delle lettere in via Giorgio Scalìa 53. L'importante sono le parole.

In alternativa è possibile scrivere una mail a: ipensieridellaltrove@gmail.com Il contatto via mail garantisce la tessera associativa stagionale e un biglietto per vedere Io spettacolo finito.