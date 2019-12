All'Altrove Teatro Studio Concerto di Natale "fieramente POP" con il Coro "Le Mani Avanti"

Un evento musicale per concludere il 2019 all’Altrove Teatro Studio. Domenica 22 dicembre alle 18.30, il coro Le Mani Avanti diretto da Gabriele D’Angelo sarà sul palco per una vera e propria festa natalizia.

Un coro a cappella fieramente e rumorosamente pop, proporrà uno spettacolo speciale, ricco di rivisitazioni dei grandi classici natalizi, da White Christmas a Carol of the bells, da Christmas Lights dei Coldplay allo spiritual River to pray.

Gli arrangiamenti mai banali sono inframezzati da improvvisazioni vocali che puntano a coinvolgere il pubblico attraverso una carrellata di successi pop/rock e gospel tipici del repertorio di questo coro che emoziona e comunica la gioia pura e ancestrale del canto.

Trenta voci senza strumenti che, sotto la guida di Gabriele D’Angelo, sapranno richiamare l’atmosfera del Natale in chiave soul, rock e pop, prima di brindare tutti insieme dopo il concerto-evento.



Per tutte le informazioni riguardanti la Stagione 2019/2020 dell’Altrove Teatro Studio è possibile visitare il sito www.altroveteatrostudio.it, scrivere all’indirizzo ipensieridellaltrove@gmail.com o contattare telefonicamente il 351/8700413.



BIGLIETTI

Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Tessera 2 euro





ALTROVE Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53 – Metro Cipro

ipensieridellaltrove@gmail.com – 351 8700413

www.altroveteatrostudio.it